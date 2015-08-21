Соцсети: сотрудник прокуратуры, из-за которого "Википедию" могут заблокировать в России, в 2012 году ездил за рулем нетрезвым

Об этом сообщается в социальных сетях.

"Сотрудник прокуратуры, который подал в суд на Википедию за статью о приготовлении вещества «чарас», в 2012 катался бухой по Астрахани", - говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что к нему поступило решение Черноярского районного суда Астраханской области о запрете распространения в РФ информации о способах приготовления наркосодержащего вещества, размещенной в "Википедии".

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В случае отказа от удаления этих данных ресурс может быть внесен в реестр запрещенной информации. При этом, поскольку по решению администраторов "Википедии" интернет-ресурс функционирует на основе протокола HTTPS, не допускающего ограничений доступа к отдельным страницам, заблокированным окажется весь ресурс.