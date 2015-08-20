В России могут заблокировать "Википедию"

Роскомнадзор может заблокировать "Википедию", если она не удалит информацию о приготовлении наркотика, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роскомнадзор поступило решение Черноярского районного суда Астраханской области от 25 июня 2015 года о запрете распространения на территории России информации о способах приготовления наркосодержащего вещества, размещенной на странице русскоязычной версии интернет-ресурса "Википедия". Соответствующее уведомление установленным порядком направлено в адрес администрации ресурса.

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"В случае невыполнения решения суда Роскомнадзор в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ будет вынужден направить информацию о данной странице операторам связи (через механизм Реестра противоправной информации) для блокировки на всей территории РФ. При этом, поскольку по решению администраторов "Википедии" интернет-ресурс функционирует на основе протокола HTTPS, не допускающего ограничений доступа к отдельным страницам, заблокированным окажется весь ресурс", — говорится в сообщении Роскомнадзора.