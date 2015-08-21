Глава Пентагона считает Россию серьезной угрозой

Об этом сообщил глава Пентагона Эштон Картер, передает Лента.ру.

Картер предложил придерживаться подхода "силы и баланса" по России. "Силовая часть, как пояснил он, заключается в наращивании военной мощи США, в то время как сбалансированная часть предполагает продолжение диалога с Россией, поскольку ее поведение "неоднозначное". "Есть области, где они работают с нами: в борьбе с терроризмом и связанных с ней многих важных аспектах; в отношениях с КНДР; по Ирану и в других сферах", — напомнил глава Пентагона.

При этом министр отметил, что Россия также считает необходимым сотрудничество с США, и поэтому Вашингтон "держит двери открытыми".

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Как сообщал УНИАН ранее, претенденты на должность начальника и заместителя начальника штаба армии США сошлись на мнении, что Россия представляет главную ядерную угрозу для их страны.