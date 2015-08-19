Вслед за санкциями против голландских тюльпанов Россия взялась за поставки цветов из Чехии и Словакии

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

«У нас сейчас есть обнаружения цветов из Нидерландов по Словакии. Если служба Словакии не выполняет требования, то дальше тогда мы пойдем на введение ограничения ввоза цветов», - сказал он, добавив, что запрет может коснуться и Чехии. «По Чехии тоже есть вопросы. Во-первых, они с нами не вышли на переговоры, в отличие от Польши, Литвы и Латвии. Во-вторых , мы мониторим поставки, у них есть обнаружения опасной продукции», - добавил глава Россельхознадзора.

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Как сообщал УНИАН, Россельхознадзор предложил национальным организациям по карантину и защите растений стран Евросоюза приостановить фитосанитарную сертификацию срезанных цветов, предназначенных для поставки в Россию.

По мнению заместителя главы Россельхознадзора Алексея Алексеенко, расширениепродовольственного эмбарго на поставки цветочной продукции и шоколада могло бы помочь российским производителям.

С 10 августа ужесточились правила ввоза в Россию голландских цветов.

Позже стало известно, что голландская цветочная компания VGB готова заменить пестициды, которые она использует для уничтожения вредных насекомых, ради российского рынка.