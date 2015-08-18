Отставка главы РЖД может стать причиной существенных перемен во властной верхушке России - СМИ

Губернатор Калининградской области на этой неделе предложил Якунину представлять регион в Совете Федерации, верхней палате парламента РФ, передает "Украинская правда" со ссылкой на Financial Times.

При этом данную информацию подтвердил представитель РЖД Григорий Левченко, отметив, что Якунин действительно намерен идти в депутаты.

Стоит подчеркнуть, что Якунин был одним из наиболее приближенных к Путину чиновников и возглавлял одну из наиболее прибыльных госмонополий.

Читайте такжеМедведев приказал выплатить 42 миллиона рублей вознаграждения руководству РЖД

Кроме того, сообщается, что переход Якунина в Совфед можно воспринимать как понижение, даже если он станет его председателем.

Источники FT в Кремле рассказали, что переход Якунина может стать "частью более значительных изменений" во властной верхушке России.

Как известно, Якунин является давним соратником Путина еще со времен так называемого "Озерного кооператива" в Санкт-Петербурге, из членов которого до сих пор состоит ближайшее окружение Путина.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что один из приближенных чиновников президента России Владимира Путина Владимир Якунин уходит в отставку с должности руководителя «Российских железных дорог».