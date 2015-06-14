Пентагон из-за действий России предлагает отправить в Европу тяжелую военную технику - СМИ

Для сдерживания вероятной российской агрессии в Европе специалисты оборонного ведомства США предлагают отправить в несколько стран Балтии и Восточной Европы танки, боевые машины пехоты и другую тяжелую технику, а также до пяти тысяч солдат.

Как сообщает Радио Свобода, об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах.

«Если решение будет принято, впервые с конца холодной войны Соединенные Штаты дислоцируют тяжелую военную технику в новых странах-членах НАТО в Восточной Европе, некогда бывших частью советской сферы влияния», – пишет издание.

The New York Times цитирует бывшего командующего объединенными силами НАТО в Европе адмирала Джеймса Ставридиса, который называет подобные идеи «очень значимыми изменениями в политике, имеющими целью успокоить «перепуганных союзников».

Читайте такжеВ ЕС обеспокоены наращиванием военного присутствия России в Черном мореИздание указывает, что эти предложения требуют утверждения министра обороны США Аштона Картера и президента США Барака Обамы.

Администрация Обамы до сих пор размышляет над решением относительно предоставления Украине оборонительного оружия. Такое предложение поддержали обе палаты Конгресса США.