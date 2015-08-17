Путин хочет ввести безвизовый режим для туристов из стран-членов БРИКС

"Для привлечения иностранных туристов, возможно, стоит предусмотреть дальнейшее упрощение некоторых визовых формальностей, например, расширить практику применения группового безвизового обмена. Можно сделать это для всей группы стран БРИКС", - предложил президент РФ, выступая на президиуме госсовета, посвященном развитию туриндустрии, сообщает Русская служба ВВС.

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По мнению Путина, либерализации визового режима почти всегда приводит к росту туристических потоков. В качестве примера он привел Израиль: по его данным, после отмены виз число израильских туристов увеличилось более чем в два раза. В случае с Турцией увеличение составило более 40%, заявил Путин.

В настоящее время практика групповых безвизовых обменов в России уже осуществляется с одним из членов БРИКС - КНР. В случае подписания соответствующего соглашения к Китаю могут присоединиться Бразилия, Индия и ЮАР.