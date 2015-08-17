Die Welt: правительство Китая демонстрирует презрение к народу

В статье Жака Шустера под назанием «Правительство Китая демонстрирует презрение к народу», опубликованной на сайте газеты Die Welt, пишется о том, что в этом есть определенная прелесть, что именно коммунистический Китай опровергает Карла Маркса. Маркс утверждал, что материальные условия производства растут, пока они не начинают противоречить социальным и правовым отношениям, как бы вырастая из ставшей слишком тесной им одежды и, в конечном итоге, разрывая ее. Затем наступает эпоха революции.

В отношении Китая: руководство Коммунистической партии приказало установить капитализм, и этим создало богатый средний класс, который, по словам Маркса, рано или поздно захочет потребовать политических прав и свобод, и, если понадобится, даже пойдет на баррикады. Ранее в Народной Республике такое происходило только однажды: в 1989 году на площади Тяньаньмэнь; затем только очень сдержанно.

В знак протеста против информационной политики правительства после взрывов в Тяньцзине сейчас снова растет возмущение из-за всемогущества партии. Даже после такой катастрофы, оно по-прежнему не считает нужным обучить народ должным образом. То ли от злобы, страха или бессилия, еще предстоит выяснить.

Темная сторона диктатуры

В некоторой степени это напоминает атомную катастрофу на Чернобыльской АЭС. В 1986 году еще одно политбюро считало, что должно оставить своих людей в неведении, чтобы скрыть ужасное происшествие и вместе с ним упадок своей власти.

Сегодня есть основания полагать, что авария на Чернобыльской АЭС и отношение к ней можно считать началом конца Советского Союза. Разумеется, Народную Республику под управлением партийного лидера Си Цзиньпина вряд ли можно сравнить с Советским Союзом при Михаиле Горбачеве. Но, тем не менее, сейчас она показывает миру и своему народу темную сторону диктатуры.

Можно только пожелать китайцам, чтобы они осознали свою экономическую мощь и постепенно уяснили одно: только парламентская демократия создает институты, которые работают таким образом, что даже плохие правители не могут нанести слишком большой ущерб. Но для этого в Китае сначала должен вступить в права Маркс.