ООН не может проверить сообщения о возможной химатаке со стороны ИГ в Ираке

Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

В то же время, он подчеркнул, что на данный момент у ООН "нет возможности независимо определить, что именно произошло". "Это - район, в котором нет присутствия ООН, но, конечно, мы продолжаем наблюдать за ситуацией", - сказал Дюжаррик.

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"Мы осуждаем и выступаем против любого применения химического оружия против гражданских или других лиц", - добавил он.

Как сообщал УНИАН ранее, в США считают, что боевики ИГИЛ использовали в начале этой недели газ иприт против курдских сил в Ираке, что свидетельствует о наличии у исламистов запрещенного химического оружия.