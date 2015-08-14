В США считают, что боевики ИГИЛ использовали химическое оружие против курдов в Ираке - СМИ

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников в США.

Террористы могли добыть запасы иприта в Сирии, правительство которой в 2013 году призналось в хранении больших объемов химического оружия и начали программу по их утилизации.

Использование иприта боевиками ИГИЛ выводит на новый уровень их военные возможности, и вызывает обеспокоенность о тайниках химического оруия в Сирии, где боевики контролируют значительную часть территории.

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Кроме этого, разведка США считает, что боевики ИГИЛ ранее использовали хлор в Ираке, но он не является запрещенным химическим веществом.

Это ставит новые вопросы о развивающейся угрозе, исходящей от "Исламского государства" и возможностях союзников США, чтобы бороться с ней.

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Ранее УНИАН сообщал,что совместное расследование двух независимых организаций подтвердило сообщения о том, что боевики "Исламского государства" применяли химическое оружие против курдов из Отрядов народной самообороны и против мирных жителей, сообщает в понедельник телеканал CNN.