При ликвидации последствий взрыва в Китае удалось спасти 32 человека (фоторепортаж)

В районе ликвидации последствий взрыва на складе в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая спасатели к 09:00 утра по местному времени (04:00 по Киеву) обнаружили 32 выживших.

Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель задействованных в операции экстренных служб, передает ТАСС.

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Одним из них стал 19-летний пожарный, пропавший в ночь на четверг после мощного повторного взрыва. Как отмечают местные СМИ, придя в себя в больнице, он сразу задал вопрос: "Командир, огонь потушили?".

Напомним, взрыв произошел в городском районе Бинхай на логистическом складе компании "Жуйхай" около 23:30 среды по местному времени (18:30 по Киеву). По свидетельству очевидцев, взрывной волной выбило стекла в жилых домах в радиусе 2 км и повредило свыше 1 тыс. автомобилей.