В Греции за 3 дня удалось спасти почти 1,5 тысячи мигрантов

Спасатели сообщили о 59 инцидентах, во время которых мигранты, которые пытались добраться в Грецию морем, чуть не погибли. Об этом сообщает Радио Свобода.

Большинство мигрантов, которые добираются до Евросоюза морем, – беженцы из Сирии и Афганистана. Количество людей, которые бегут в ЕС, в последние месяцы выросло с активностью на Ближнем Востоке боевиков группировки «Исламское государство».

Читайте такжеБритания отказалась предоставлять убежище мигрантам, штурмующим тоннель под Ла-Маншем

Много беженцев доплывают до Греции лодками, а оттуда пытаются добраться до тех стран-членов ЕС, где высокий уровень жизни. Путешествие морем к берегам ЕС для мигрантов не бесплатна: по разным данным, чтобы доплыть, например, в Грецию, беженцы из Афганистана платят в среднем 500 долларов.