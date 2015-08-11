Эрдоган: Турция будет продолжать спецоперации против курдских боевиков

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает радио "Свобода". "Мы должны продолжать нашу борьбу до тех пор, пока террористическая организация не прекратит нести угрозу, пока оружие не будет сложено и уничтожено, пока хотя бы один вооруженный террорист будет оставаться внутри наших границ", - заявил турецкий президент по телевидению.

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Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что в результате кампании, которую Турция проводит против РПК в течение последних недель, курдские боевики понесли серьезные потери. По его словам, мирный процесс с курдами сейчас "заморожен". "К сожалению, они не понимают, что для них было сделано", – сказал президент.

Ранее сегодня военные Турции сообщили, что нанесли новые воздушные удары по еще 17 объектам курдских боевиков в течение понедельника и вторника.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивает, что Турция также провела "эффективные операции против боевиков группировки "Исламское государство". Это произошло не смотря на то, что что турецкие войска нанесли больше ударов по позициям РПК в Турции и северном Иране, чем против "Исламского государства" в Сирии.