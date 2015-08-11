Войска Южной Кореи на границе с КНДР приведены в полную боевую готовность - СМИ

Подразделения вооруженных сил Республики Корея, дислоцированные в районе границы с КНДР, приведены в состояние полной боевой готовности.

Об этом сообщил 11 августа агентству Ренхап представитель министерства национальной обороны страны, передает ТАСС.

"Соответствующий приказ получен после того, как в понедельник вечером было принято решение возобновить пропагандистское вещание на территорию Северной Кореи", - подчеркнул источник.

По его словам, в район военно-демаркационной линии направлены дополнительные подразделения артиллерии, готовые в любой момент нанести удар по источникам провокаций, а южнокорейская разведка пристально следит за любыми передвижениями войск КНДР.

Читайте такжеООН вслед за Южной Кореей обвинила КНДР в установке мин на границе

Представитель минобороны подчеркнул, что у южнокорейских военных есть приказ открывать ответный огонь, если противник будет обстреливать расположенные на границе громкоговорители. Он также обратился к жителям приграничных районов с просьбой соблюдать максимальную осторожность.

В понедельник, 10 августа Южная Корея обвинила КНДР в установке мин, взрыв которых ранил двух солдат Сеула. Южная Корея пригрозила своему северному соседу, что Пхеньян заплатит "суровую цену" за свои действия. Командование ООН в Южной Корее заявило, что КНДР нарушила действующее соглашение между Пхеньяном и Сеулом о перемирии. Подчеркивается, что три мины производства КНДР, на которых подорвались двое военнослужащих южнокорейской армии, "были установлены недавно".