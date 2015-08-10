Южная Корея обвинила КНДР в минировании границы

Министерство обороны в Сеуле убеждено, что Пхеньян установил мины с целью убить людей. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

В результате взрывов трех мин в прошлый вторник пострадали двое южнокорейских военных - одному из них ампутировали обе ноги, другой остался без одной ноги.

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Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи пообещал, что военные сделают все возможное, чтобы Северная Корея "заплатила высокую цену, пропорциональную этой провокации".

Ведомство сравнило произошедшее с инцидентом пятилетней давности, когда Северная Корея торпедами уничтожила маленький южнокорейский корвет.