В Фергюсоне отметили годовщину убийства полицейским Майкла Брауна (фоторепортаж)
08:09, 10 августа 2015Мир
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Сотни жителей города Фергюсон в американском штате Миссури собрались в воскресенье на том самом месте, где ровно год назад безоружный чернокожий Майкл Браун был застрелен в ходе конфликта с белым полицейским.
REUTERS
Они почтили память погибшего минутой молчания, передает Русская служба Би-би-си.
Смерть 18-летнего Брауна вызвала волну демонстраций, а также привела к дискуссии об отношении полиции к чернокожим в Соединенных Штатах.
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Большое жюри решило не предъявлять обвинения полицейскому Даррену Уилсону, утверждавшему, что он действовал в целях самообороны. В ноябре он ушел из рядов полиции.
Участники протестов утверждали, что убийство Брауна было совершено на расовой почве.
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