В Фергюсоне отметили годовщину убийства полицейским Майкла Брауна (фоторепортаж)

Они почтили память погибшего минутой молчания, передает Русская служба Би-би-си.

Смерть 18-летнего Брауна вызвала волну демонстраций, а также привела к дискуссии об отношении полиции к чернокожим в Соединенных Штатах.

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Большое жюри решило не предъявлять обвинения полицейскому Даррену Уилсону, утверждавшему, что он действовал в целях самообороны. В ноябре он ушел из рядов полиции.

Участники протестов утверждали, что убийство Брауна было совершено на расовой почве.