Россия нарушила санкции ООН, приняв у себя во второй половине июля иранского генерала - СМИ

Данную информацию изначально предоставили источники в США, а затем подтвердил один из высокопоставленных иранских чиновников, передает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

Этот же иранский чиновник сообщил, что Сулеймани летал в Москву во второй половине июля, где проводил переговоры относительно поставок ракетных систем С-300 Ирану из России, а также другого оружия.

Более того, член так называемой "Революционной гвардии Ирана", которая напрямую связана с духовным лидером Ирана аятоллой Аль-Хаменеи, был принят на наивысшем уровне - президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу, сообщают американские источники.

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Спикер Кремля Дмитрий Песков, ожидаемо, опроверг такую встречу, ведь она запрещена наивысшим международном органом безопасности - СБ ООН. Сулеймани был внесен в санкционный список в 2007 году, Россия как постоянный член Совбеза поддержала такое решение.

Более того, американская разведка утверждает, что россияне устроили для Сулеймани и определенные "развлечения", однако не указываются, какие, передает Foxnews.

Кассем Сулеймани является лидером подразделения "эль-Кудс" (Quds Force), которая в США и странах ЕС официально названа спонсором терроризма. Западные страны и Израиль обвиняют Революционную гвардию в целом и ее лидеров в военной поддержке различных шиитский группировок на Ближнем Востоке.

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Reuters отмечает, что Россия и Иран являются союзниками в поддержке нынешнего главы Сирии Башара Асада, а также имеют непосредственные взаимные военные интересы, например - в сделке по поставкам оружия Ирану.

Ранее УНИАН сообщал, что "шестерка" международных переговорщиков и Иран достигли в Вене соглашения по ядерной проблеме. Взамен санкции в отношении Тегерана будут смягчены.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию в поддержку сделки по иранской ядерной программе, установив порядок снятия с Тегерана международных санкций.