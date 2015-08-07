Ответственность за теракт в мечети в Саудовской Аравии взяло на себя "Исламское государство"

Об этом сообщает Радио Свобода.

В заявлении этой исламистской группировки говорится, что нападавший проник на территорию "военного лагеря" спецназовцев в провинции Асира вблизи границы с Йеменом.

Боевики «Исламского государства» не уточнили, была ли целью их нападения именно мечеть.

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Атака произошла в четверг, 6 августа, в городе Абха Саудовской Аравии в мечети, которая принадлежит силам безопасности. Взрыв прогремел во время молитвы.

Это нападение боевиков "Исламского государства" был самым серьезным нападением исламистов на силы безопасности в Саудовской Аравии.

Ранее УНИАН сообщал, что в результате кровавого теракта в мечети в Саудовской Аравии погибли по меньшей мере 17 человек.