В Турции перевернулся автобус с туристами, погибли четыре россиянина (фото, видео)

По предварительным данным, погибли четыре российских туриста, еще 20 человек получили ранения, передает РБК.

Помимо россиян, в автобусе находились граждане Казахстана и Литвы, заявил временно исполняющий обязанности пресс-атташе посольства Александр Лешуков.

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Автобус принадлежит компании Kilit Global, с которой работают некоторые российские компании, сообщил совладелец Tez Tour Александр Синигибский.

«Авария произошла в сельской местности, информации пока очень мало. Пока нам известно лишь, что в автобусе было 38 человек. Среди них были клиенты Tez Tour и «Библио Глобуса», — сказал он.