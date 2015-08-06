В Турции перевернулся автобус с туристами, погибли четыре россиянина (фото, видео)
18:56, 06 августа 2015Мир
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В Турции по дороге из Памуккале в Анталию перевернулся автобус с туристами.
ДТП в Турции / twitter.com/zetegazete
По предварительным данным, погибли четыре российских туриста, еще 20 человек получили ранения, передает РБК.
Помимо россиян, в автобусе находились граждане Казахстана и Литвы, заявил временно исполняющий обязанности пресс-атташе посольства Александр Лешуков.
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Автобус принадлежит компании Kilit Global, с которой работают некоторые российские компании, сообщил совладелец Tez Tour Александр Синигибский.
«Авария произошла в сельской местности, информации пока очень мало. Пока нам известно лишь, что в автобусе было 38 человек. Среди них были клиенты Tez Tour и «Библио Глобуса», — сказал он.
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