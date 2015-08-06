В сети появились первые фото уничтожения санкционного сыра в России (видео, фоторепортаж)
15:08, 06 августа 2015Мир
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В Белгородской области Российской Федерации на полигоне твердых отходов бульдозером уничтожили не менее 10 тонн попавшего под санкции сыра.
В России уничтожают санкционный сыр / Znak.com
В Россельхознадзоре сообщили, что сыр был задержан на российской границе в конце прошлого месяца, передает Znak.com.
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"Сыра было очень много — целый КАМАЗ. Кое-что в коробках и кое-что без упаковки. Его раздавили 45-тонным катком", – отметили в пресс-службе ведомства.
Процесс уничтожения 10 тонн сыра занял около часа.
7 августа 2014 года Россия ввела запрет на поставки ряда товаров из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. 31 июля правительство России утвердило процедуру уничтожения незаконно ввезенных в страну санкционных продуктов. Согласно документу, уничтожение "проводится любым доступным способом с соблюдением обязательных требований, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды".
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