В сети появились первые фото уничтожения санкционного сыра в России (видео, фоторепортаж)

В Россельхознадзоре сообщили, что сыр был задержан на российской границе в конце прошлого месяца, передает Znak.com.

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"Сыра было очень много — целый КАМАЗ. Кое-что в коробках и кое-что без упаковки. Его раздавили 45-тонным катком", – отметили в пресс-службе ведомства.

Процесс уничтожения 10 тонн сыра занял около часа.