Хиросима является памятником несгибаемого человеческого духа - Генсек ООН

Об этом говорится в послании генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю отмечаемой 70-й годовщины бомбардировки Хиросимы, передает ТАСС.

"Я благодарен организаторам памятных мероприятий и всем, кто собрался сегодня. Эта память должна отражаться во всех городах мира, напоминая человечеству о необходимости срочных действий для ликвидации атомного оружия раз и навсегда", - приводит текст послания агентство Киодо. По словам Пан Ги Муна, ООН решительно привержена идее необходимости отказа от ядерного оружия. "Моя личная приверженность этому укрепилась пять лет назад, когда я посетил Хиросиму. Я всегда буду хранить память о встречах с выжившими - теми, кто стали свидетелями разрушения и наблюдали длительные последствия", - вспоминает генсек ООН.

"В течение нескольких месяцев после бомбардировки говорили, что деревья тут не будут расти еще 75 лет. Теперь же, 70 лет спустя, этот динамичный город является доказательством стойкости его жителей и памятником несгибаемому человеческому духу", - заключил Пан Ги Мун.

Ранее УНИАН сообщал, что мемориальная церемония в память о жертвах атомной бомбардировки началась в японском городе Хиросима, который 70 лет назад перенес эту страшную трагедию.