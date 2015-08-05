Метро Лондона сегодня вновь остановится на 24 часа из-за забастовки сотрудников

Об этом пишут РИА Новости.

Забастовка начнется в 18.30 (по местному времени) в среду вечером и продлится 24 часа, сообщил ранее профсоюз.

Власти города предусмотрели дополнительные автобусы, а также катера для передвижения по Темзе, однако во время прошлой аналогичной акции наземный транспорт практически не справился с пассажиропотоком, и в некоторых случаях понадобилась помощь полиции, чтобы оттеснять огромные толпы людей на остановках с дорог.

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Профсоюз просил ранее отложить на более поздний срок запуск круглосуточной работы метро, намеченный на 12 сентября. Однако не встретил понимания руководства подземки.

Машинисты обвинили руководство метрополитена в "абсолютной негибкости" по поводу улучшения их условий труда, поэтому у них "не остается шанса", кроме как провести забастовку, сказал ранее представитель профсоюза.

Как сообщал УНИАН, ранее сотрудники лондонской подземки останавливали свою работу из-за забастовки 8 июля этого года, требуя от руководства метрополитена пересмотра условий оплаты труда в связи с началом с 12 сентября круглосуточной работы метро по выходным.