Македония получит от ЕС 90 тысяч евро на мигрантов

Об этом сообщает агентство META.mk.

Согласно сообщению, средства были выделены Красному Кресту Македонии, благодаря чему организация сможет оказать помощь около 4600 человек в ближайшие три месяца.

Финансовая поддержка предназначена, прежде всего, приемном пункта, к которому искатели убежища идут в Скопье, а также для железнодорожных станций на южном и северном границах страны.

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"Эта поддержка будет охватывать основные потребности, такие как первичное медицинское обеспечение, водоснабжение, питание, гигиенические пакеты, одеяла, одежду, обувь, детские товары", - сообщили в миссии ЕС в Скопье.

Напомним, Европейская комиссия настаивает на обязательной системе квот, чтобы разделить мигрантов между странами ЕС, но многие европейские лидеры отвергают такое предложение.