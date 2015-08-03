Македония получит от ЕС 90 тысяч евро на мигрантов
ЕС передаст Македонии 90,5 тыс. евро из своих гуманитарных фондов для того, чтобы справиться с наплывом мигрантов.
Об этом сообщает агентство META.mk.
Согласно сообщению, средства были выделены Красному Кресту Македонии, благодаря чему организация сможет оказать помощь около 4600 человек в ближайшие три месяца.
Финансовая поддержка предназначена, прежде всего, приемном пункта, к которому искатели убежища идут в Скопье, а также для железнодорожных станций на южном и северном границах страны.
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"Эта поддержка будет охватывать основные потребности, такие как первичное медицинское обеспечение, водоснабжение, питание, гигиенические пакеты, одеяла, одежду, обувь, детские товары", - сообщили в миссии ЕС в Скопье.
Напомним, Европейская комиссия настаивает на обязательной системе квот, чтобы разделить мигрантов между странами ЕС, но многие европейские лидеры отвергают такое предложение.