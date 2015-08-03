В Иерусалиме умерла раненая ортодоксальным иудеем во время гей-парада девушка

Эту информацию подтвердили в полиции. Раненая находилась в тяжелом состоянии все эти дни после проведения акции 30 июля, пишет Радио Свобода.

Нападение совершил радикально настроенный мужчина ортодоксального иудейского вероисповедания. По данным полиции, нападавший как раз вышел из тюрьмы после отбывания 10-летнего наказания другой похожий инцидент: в 2005 году он совершил нападение на участников гей-парада. На акции 30 июля, кроме погибшей девушки нападавший ранил еще 5 человек.

Читайте такжеВ Турции полиция водометами и резиновыми пулями разогнала гей-парад (фото)На выходных в Израиле продолжались акции протеста против действий еврейских экстремистов. Кроме нападения во время гей-парада, 31 июля на Западном берегу Иордана в результате атаки еврейских экстремистов погиб палестинский ребенок.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что его правительство будет действовать жестко в отношении убийств на почве ненависти.