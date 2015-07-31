Адвокат семьи экс-агента ФСБ Литвиненко: Его убийство заказал Путин

Об этом заявила сторона обвинения на проходящем в Лондоне общественном дознании по делу о гибели бывшего сотрудника ФСБ, передает Русская служба Би-би-си.

Адвокат семьи Литвиненко Бен Эммерсон сказал, что ответственность российского государства в убийстве была "убедительно доказана".

Эммерсон утверждает, что Кремль хотел убить Литвиненко и предоставил для этого средства.

Адвокат подчеркнул, что Путин все больше превращается в "изолированного мелкого деспота и психически неуравновешенного властолюбивого человека".

По словам Эммерсона, российский президент и его окружение "напрямую замешаны в организованной преступности" и "готовы убивать тех, кто стоит на пути".

"Если виновато российское государство, то виноват Владимир Путин. Не по какой-то версии, когда он несет ответственность за действия подчиненных, а потому что он лично отдал приказ о ликвидации врага, который обличал его и его бандитов", - сказал Эммерсон.

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Вдова убитого, Марина Ливтиненко, заявила, что, по ее мнению, "убийцы и их хозяева раскрыты". По ее словам, ее муж пообещал выявлять коррупцию в ФСБ и высших эшелонах власти.

Ранее УНИАН сообщал, что экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко отравили Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. Об этом заявили представители Скотланд ярда, выступая с заключительным словом в ходе открытых слушаний в суде.