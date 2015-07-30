ЕС сожалеет, что Россия ветировала резолюцию о трибунале по МН-17

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее заявление в четверг в Брюсселе сделала пресс-секретарь верховного представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности Федеріки Могеріні Майя Косьянчич.

"Мы очень сожалеем, что Совет безопасности ООН минувшей ночью из-за вето России не принял резолюцию по трагедии МН-17. Эта резолюция могла бы установить достоверный механизм для преследования тех, кто несет ответственность за эту трагедию, в то же время он бы уважал обязательства, которые сделал Совет безопасности в резолюции 2166, чтобы привлечь виновных к ответственности", - заявила она.

По словам представителя, в ЕС с "грустью и сожалением помнят эту трагедию". "Страны, которые работают вместе в совместном расследовании, сказали, что создание такого трибунала под эгидой ООН было бы лучшим вариантом, потому что он бы получил широкую международную поддержку для процесса расследования", - напомнила Косьянчич.

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Вместе с тем она подчеркнула, что "работа должна быть продолжена, чтобы те, кто прямо или косвенно причастные к катастрофе МН-17, понесли ответственность". Поэтому Косьянчич напомнила о призыве ЕС ко всем сторонам сотрудничать, чтобы "привлечь виновных к ответственности".

Как сообщал УНИАН, Россия на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций применила вето на резолюцию по созданию международного трибунала по расследованию по факту сбития самолета Малазийских авиалиний "Боинг-777" рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.