Кадыров рассказал, как его хотели взорвать несколько месяцев назад

Глава Чечни Рамзан Кадыров, на жизнь которого неоднократно покушались, рассказал о новом покушении на него.

Отвечая в интервью РИА Новости на вопрос, происходили ли за последние годы покушения, поскольку последние сообщения об этом были в 2003-2005 годах, Кадыров сказал: "Очень много было, я просто не говорил об этом, неудобно бывает".

"Несколько месяцев назад, в Черноречье. Четыре месяца назад. Я каждый раз проверял объект. Труба, которая есть там. Трубу заминировали. Там такая площадка была, которую я каждый день смотрел, инвестиционная площадка вокруг "Грозненского моря". Там заминировали", — рассказал Кадыров.

По его словам, действовала группа боевиков, подчинявшихся бандглаварю Хамзату Битюкаеву, выжил из них один.

"Битюкаевский он, такой пацан еще, смешной, интересный, совсем молодой. Он ушел в лес, ему дали задание — пойти в Грозный и убить Кадырова. Он готовился взрывать меня. Мы всех их уничтожили, он один остался", — говорит Кадыров.

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"Я такие случаи еще могу назвать. Вот из Дагестана приехали два парня, молодые пацаны. Они тоже готовили теракт. Потом их задержали мы. Ребята видно, что из бедной семьи. Я говорю, расскажи о своей семье. Отца убили, брат ранен, в больнице мама потеряла процентов 75 зрения, нет 50 тысяч рублей, чтобы сделать операцию. Я говорю — на тебе 100 тысяч рублей, другому тоже 50 тысяч рублей, говорю — повези их домой", — сказал глава Чечни.

На вопрос, удалось ли выйти на заказчиков, Кадыров сообщил: "Заказчики и есть шайтаны. Это Битюкаевы, Умаровы, они и есть заказчики".