Кадыров рассказал, как его хотели взорвать несколько месяцев назад
По его словам, действовала группа боевиков, подчинявшихся бандглаварю Хамзату Битюкаеву, выжил из них один.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, на жизнь которого неоднократно покушались, рассказал о новом покушении на него.
Отвечая в интервью РИА Новости на вопрос, происходили ли за последние годы покушения, поскольку последние сообщения об этом были в 2003-2005 годах, Кадыров сказал: "Очень много было, я просто не говорил об этом, неудобно бывает".
"Несколько месяцев назад, в Черноречье. Четыре месяца назад. Я каждый раз проверял объект. Труба, которая есть там. Трубу заминировали. Там такая площадка была, которую я каждый день смотрел, инвестиционная площадка вокруг "Грозненского моря". Там заминировали", — рассказал Кадыров.
По его словам, действовала группа боевиков, подчинявшихся бандглаварю Хамзату Битюкаеву, выжил из них один.
"Битюкаевский он, такой пацан еще, смешной, интересный, совсем молодой. Он ушел в лес, ему дали задание — пойти в Грозный и убить Кадырова. Он готовился взрывать меня. Мы всех их уничтожили, он один остался", — говорит Кадыров.
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"Я такие случаи еще могу назвать. Вот из Дагестана приехали два парня, молодые пацаны. Они тоже готовили теракт. Потом их задержали мы. Ребята видно, что из бедной семьи. Я говорю, расскажи о своей семье. Отца убили, брат ранен, в больнице мама потеряла процентов 75 зрения, нет 50 тысяч рублей, чтобы сделать операцию. Я говорю — на тебе 100 тысяч рублей, другому тоже 50 тысяч рублей, говорю — повези их домой", — сказал глава Чечни.
На вопрос, удалось ли выйти на заказчиков, Кадыров сообщил: "Заказчики и есть шайтаны. Это Битюкаевы, Умаровы, они и есть заказчики".