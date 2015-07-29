В Перу из рабства террористов "Светлого пути" освободили 39 заложников
07:30, 29 июля 2015Мир
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Перуанская армия утверждает, что освободила 39 человек, захваченных маоистской группировкой "Светлый путь", и которых держали в качестве рабов.
REUTERS
Как сообщает Русская служба Би-би-си, некоторые из освобожденных рассказали, что их захватили 30 лет назад. Большинство из освобожденных - дети, причем многие были рождены в заключении.
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Освобожденные рассказали, что их заставляли работать на полях в регионе Хунин в центральном Перу.
Солдат привел в лагерь, где удерживались заложники, мужчина, которому удалось бежать после многих лет заключения.
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