Ураганный ветер едва не стал причиной авиакатастрофы в аэропорту Нидерландов (видео)

Boeing 777 авиакомпании KLM едва не опрокинулся на бок во время посадки в аэропорту Схипхол, в Нидерландах.

На видео видно, как сильно раскачивался самолет от ураганного ветра. Когда его шасси коснулось земли, самолет сильно накренился на бок. Однако усилиями пилотов Boeing благополучно приземлился, никто не пострадал.

Читайте такжеАвиакатастрофы, произошедшие по вине пилотов-самоубийц

Напомним, ранее в аэропорту Стамбула взорвался двигатель самолета иранской авиакомпании Qeshm Airlines. Пилотам удалось экстренно остановить самолет, после чего пассажиры были срочно эвакуированы, а прибывшие к месту происшествия пожарные потушили огонь.