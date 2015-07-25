В Бирме от наводнений пострадали 70 тысяч человек

От наводнений, вызванных непрекращающимися муссонными дождями на северо-западе Бирмы, пострадали около 70 тысяч человек, девять человек погибли, передает ВВС.

В докладе управления ООН по координации гуманитарных вопросов говорится о 12 тысячах поврежденных домов. В регионе закрыты многие школы.

По данным СМИ, в округе Сикайн за сутки выпало 19,9 см осадков - это самый высокий уровень за последние 24 года.

Сезон муссонов в Бирме обычно начинается в конце мая и заканчивается в середине октября.