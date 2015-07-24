Турция допускает возможность наземной операции в Сирии

Об этом заявил премьер-министр страны Ахмет Давутоглу, передает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

Стоит отметить, что ранее Анкара заявляла, что примет участие в военных действиях только при условии падения режима сирийского президента Башара Асада.

По словам главы правительства, Турция готова отправить в Сирию войска, «если возникнет такая необходимость». При этом премьер заявил о намерении продолжить атаки позиций боевиков «Исламского государства» (ИГ) с воздуха.

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Давутоглу отметил, что турецкие истребители сегодня успешно нанесли авиаудары по целям на территории, контролируемой ИГ в Сирии.

«Это не однократное действие, к тому же, мы не собираемся ограничиваться одним регионом», — добавил премьер-министр.

Как ранее сообщал УНИАН, в столице Турции Анкаре состоится встреча командующих войсками, которые расположены на турецко-сирийской границе, в ходе которой будет обсуждаться военное вторжение в Сирию.

3 июля премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу сообщил, что Анкара за последние несколько дней нарастила военный контингент, включая спецназ и военную технику,на границе с Сирией.

Конфликт между Турцией и Сирией начался 3 октября 2012 года, когда турецкая сторона открыла огонь по сирийской территории в ответ на инцидент на границе, где в результате падения артиллерийских снарядов погибли пять человек. Мировая общественность осудила инцидент и призвала не допускать эскалации конфликта.