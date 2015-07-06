СМИ: В Турции генералы обсудят военное вторжение в Сирию

В данной встрече примут участие командующие танковыми и мотострелковыми подразделениями, а также отрядов спецназа. Одним из вопросов будет назначение командующего возможным военным вторжением.

На данный момент Турция разместила на границе с Сирией 54 тысячи солдат, что составляет около 15% от всей численности сухопутных войск Анкары, пишет ZN.UA.

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3 июля премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу сообщил, что Анкара за последние несколько дней нарастила военный контингент, включая спецназ и военную технику, на границе с Сирией.

Конфликт между Турцией и Сирией начался 3 октября 2012 года, когда турецкая сторона открыла огонь по сирийской территории в ответ на инцидент на границе, где в результате падения артиллерийских снарядов погибли пять человек. Мировая общественность осудила инцидент и призвала не допускать эскалации конфликта.

16 мая турецкие ВВС сбили сирийский вертолет за вторжение в воздушное пространство страны. "Сегодня в 14.04 был сбит сирийский вертолет, который в течение пяти минут находился в воздушном пространстве Турции на расстоянии семи миль от границы. Я поздравляю наши ВВС, которые отреагировали на нарушение нашей границы", - сказал глава минобороны Турции Исмет Йылмаз.