США и Россия поругались в ООН

США и Россия обменялись резкими заявлениями после принятия Советом Безопасности ООН резолюции о стабилизирующей роли миротворцев СНГ по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Посол США в ООН Залмай Халилзад заявил журналистам после заседания, что Вашингтон «глубоко озабочен сообщениями из Москвы о том, что Россия собирается открыть свои полуофициальные представительства в Абхазии и Южной Осетии, не спрашивая одобрения грузинского правительства».

«Мы призываем Россию не идти по этому пути, который сведет на нет наметившиеся тенденции по поддержке Россией принципов суверенитета Грузии и ее территориальной целостности», - заявил Халилзад.

В свою очередь посол России в ООН Виталий Чуркин обвинил своего американского коллегу в «полном незнании реальной проблемы грузино-абхазского конфликта».