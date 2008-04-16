США и Россия поругались в ООН
08:16, 16 апреля 2008Мир
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Стороны обменялись резкими заявлениями
|Залмай Халилзад
Посол США в ООН Залмай Халилзад заявил журналистам после заседания, что Вашингтон «глубоко озабочен сообщениями из Москвы о том, что Россия собирается открыть свои полуофициальные представительства в Абхазии и Южной Осетии, не спрашивая одобрения грузинского правительства».
«Мы призываем Россию не идти по этому пути, который сведет на нет наметившиеся тенденции по поддержке Россией принципов суверенитета Грузии и ее территориальной целостности», - заявил Халилзад.
В свою очередь посол России в ООН Виталий Чуркин обвинил своего американского коллегу в «полном незнании реальной проблемы грузино-абхазского конфликта».
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