Экс-министр финансов Варуфакис заявил, что план ЕС по спасению Греции "уже провалился"

Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис назвал "обреченным на провал" план Евросоюза по спасению Греции от дефолта и выхода из еврозоны, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

В интервью Би-Би-Си Варуфакис заявил, что Грецию вынуждают принять программу, которая "войдет в историю как крупнейший провал макроэкономического управления".

"Эта программа обречена на провал независимо от того, кто будет ее исполнять", - сказал экс-министр.

На вопрос, сколько эта программа потребует времени, Варуфакис ответил: "Она уже провалилась".

Читайте такжеЦипрас уволил членов правительства, не поддержавших сделку с кредиторами

Напомним, Варуфакис подал в отставку сразу после референдума, на котором греки проголосовали против жестких реформ в обмен на помощь со стороны кредиторов.

Вечером 17 июля стало известно, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас отправил в отставку еще 10 членов правительства, проголосовавших против сделки с кредиторами.

Ранее министры финансов еврозоны согласились выделить Греции переходный заем в размере 7 млрд евро. Это было сделано после того, как парламент Греции одобрил пакет реформ, выдвинутых Ципрасом по требованию кредиторов.