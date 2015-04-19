ЕС подготовит новую миграционную стратегию, чтобы предотвратить трагедии - BBC

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии относительно аварии судна с сотнями мигрантов, которое в воскресенье затонуло на пути в Италию близ северных берегов Ливии, сообщает BBC Украина.

В консультациях по поводу подготовки миграционной стратегии принимают участие представители правительств стран ЕС, институтов Евросоюза и международных организаций. Ожидается, что Еврокомиссия примет новую стратегию в середине мая.

"Мы должны принять незамедлительные меры, чтобы предотвратить дальнейшие смерти и разработать комплексный подход к миграции во всех ее аспектах", - говорится в заявлении.

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В Еврокомиссии отмечают, что стратегия будет направлена, прежде всего, на работу с теми странами, из которых происходят мигранты и которые не могут предотвратить такие "отчаянные путешествия".

В воскресенье судно, на котором находилось от 500 до 700 мигрантов из Северной Африки, перевернулось в ливийских территориальных водах. Спасатели говорят о вероятности гибели сотен людей.