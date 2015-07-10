Турчинов объяснил, почему РФ блокирует создание международного трибунала по катастрофе Boeing на Донбассе

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

"Все, кто заинтересован в ответственности террористов за массовые убийства, поддерживают данную инициативу. В то же время Россия, чтобы скрыть свое преступление, всячески пыталась сорвать расследование и дезинформировать общественность. Вы помните их версии и "свидетелей", которые рассказывают то об украинском самолете, то об украинской ракете, и какие-то другие бездарные и лживые версии", - сказал Турчинов.

По его словам, такие провокации с российской стороны не имеют никакого смысла, потому что безальтернативно доказано, что российский "Бук", который обслуживается российскими военнослужащими, сбил гражданский самолет с оккупированной территории.

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"Это очевидный факт, который имеет огромную доказательную базу. То есть это не предположение, это уже доказанный факт. И, безусловно, трибунал, создание которого мы полностью поддерживаем, будет расследовать эту тему, а Путин и его окружение понимают, что им придется отвечать", - подчеркнул секретарь СНБО.

Турчинов убежден, что именно понимая факт достаточно строгой ответственности за такие действия, Россия и пытается заблокировать финальный этап рассмотрения этого дела в суде.

"Я убежден, что Россия как страна, которая превратила своих военнослужащих в кровавых террористов и несет полную ответственность за это преступление, должна быть ответчиком на этом трибунале и не имеет ни морального, ни юридического права блокировать решение о его создании", - резюмировал секретарь СНБО.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью пророссийские террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.

9 июля 2015 года делегация Малайзии в ООН распространила проект резолюции Совета безопасности ООН с требованием сформировать международный трибунал для независимого расследования дела о сбитом над Донецкой областью «Боинга-777».

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уже призвал к учреждению международного трибунала, на котором бы рассматривались дела относительно ответственных в катастрофе малазийского самолета.

Сегодня представитель РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что считает бесперспективным проект резолюции Совета безопасности ООН о создании трибунала по расследованию катастрофы «Боинга».