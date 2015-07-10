Чуркин: проекты резолюции СБ ООН по международному трибуналу из-за крушения Боинга бесперспективны

Об этом заявил в четверг журналистам постоянный представитель РФ при всемирной организации Виталий Чуркин, передает ТАСС.

Предложенные Малайзией и Нидерландами проекты резолюции Совета Безопасности ООН и статута международного трибунала для уголовного преследования ответственных за крушение Boeing авиакомпании Malasian airlines в Украине бесперспективны.

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"Я лично не вижу никакой перспективы у этих документов. Их надо отложить в сторону, дождаться результатов расследования и потом уже подумать, как эффективнее организовать судебное разбирательство", - сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что Россию в принципе не устраивает идея создания трибунала для уголовного преследования ответственных за крушение Boeing "Малайзийских авиалиний" в Украине, так как расследование инцидента не завершено и прецедентов для создания таких органов не было.