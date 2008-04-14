Объявлены экзит-полы на парламентских выборах в Италии

По предварительным данным опроса на выходе с избирательных участков (exit polls), на состоявшихся парламентских выборах в Италии правоцентристский блок экс-премьера страны Сильвио Берлускони выигрывает с небольшим преимуществом в обеих палатах итальянского парламента.

Согласно опросам, за блок Берлускони в нижней палате парламента проголосовали 42% опрошенных, а в верхней палате - 42,5% опрошенных. Основные оппоненты блока 71-летнего медиамагната, левоцентристский блок под руководством экс-мэра Рима Вальтера Вельтрони, получили 40% голосов в нижней палате и 39,5% - в верхней. Опрос имеет статистическую погрешность 2%, передает Associated Press со ссылкой на местное телевидение.

Выборы в итальянский парламент прошли досрочно - в январе 2008г. прежний премьер-министр Романо Проди подал в отставку, получив от парламентариев вотум недоверия.

Берлускони уже дважды возглавлял итальянское правительство, в последний раз - до мая 2006г.