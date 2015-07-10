Керри: США не видят прорыва на переговорах по иранской ядерной программе

Об этом он заявил в четверг, 9 июля, в Вене, где проходят переговоры между Тегераном и группой государств-посредниц "5+1", сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

По словам Керри, участники переговоров попытаются достичь согласия до утра пятницы, 10 июля. В таком случае сделку можно было бы своевременно внести на рассмотрение Конгресса США. "Мы не можем ждать вечно", - отметил он.

Керри добавил, что сложные решения нужно принять "очень скоро". В противном случае "мы вполне готовы завершить этот процесс", подчеркнул глава Госдепа США.

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В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Джавад Сариф выражает оптимизм. По его словам, "без надежды на соглашение нас здесь не было бы". Из иранских дипломатических кругов стало известно, что переговоры могут затянуться до 13 июля.

Как сообщал УНИАН ранее, соглашение с Тегераном относительно иранской ядерной программы могли заключить уже на этой неделе, заявил госсекретарь США Джон Керри журналистам в Вене.