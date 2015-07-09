Никто не будет больше торговаться с Грецией - министр финансов Финляндии

Об этом заявил министр финансов Финляндии Александер Стубб в интервью Deutsche Welle.

При этом он подчеркнул, что сейчас не стоит отвлекаться на торги и споры.

"Мы достигли конца пути, в том смысле, что мы нуждаемся в соглашении - и действительно очень быстро. Время истекает. Последним сроком может быть 20 июля (в этот день Греция должна выплатить ЕЦБ 3,5 миллиарда евро. - Ред.). И об этом тоже знает каждый: институты, греки и остальные Еврогруппы", - отметил Стубб.

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Кроме того, министр финансов Финляндии сообщил, что никто не хочет выхода Греции из еврозоны.

"Я считаю, что в конце концов какое-то решение будет найдено. Мы не выбрасываем Грецию. Мы не хотим Grexit, но понятно, что каждый должен готовиться ко всем возможным вариантам. Время летит очень быстро", - подчеркнул он.

Также Стубб заявил, что Финляндия ни в коем случае не согласится на частичное списание задолженности, реструктуризацию долгов или нечто похожее.