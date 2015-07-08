Еврокомиссия готова к любому развитию сценария с Грецией, даже к ее выходу из еврозоны - президент Юнкер

Об этом он заявил во вторник в Брюсселе во время конференции, которая состоялась по результатам чрезвычайного саммита еврозоны, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

"Комиссия готова ко всему. У нас есть грексит (выход Греции из еврозоны) сценарий, подготовленный в деталях, у нас есть сценарий по гуманитарной помощи, и у нас есть сценарий, и этот сценарий я предпочитаю, как решить проблему сейчас и удержать Грецию как члена еврозоны. Я против грексита, но я не могу это предотвратить, если правительство Греции не сделает то, что мы ожидаем", - сказал президент ЕК.

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Он отверг обвинения, которые прозвучали в адрес Европейского Союза во время кампании по референдуму. "Я отвергаю все эти обвинения, которые были брошены в публику во время кампании по референдуму, что мы не уважаем честь народа Греции, что мы террористы. Мне не нравятся эти слова. Кто они такие, и что они думают, кто они такие. Я выступаю за то, чтобы удержать Грецию в еврозоне, но сейчас правительство Греции, которое было неспособно сделать это в этот вечер, должен нам сказать, куда они направляются. Последний момент будет в пятницу утром", - подчеркнул президент ЕК.

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Юнкер подчеркнул, что вопрос, "о котором мы говорим, касается 28 государств-членов". "Сейчас ситуация влияет на Болгарию, Румынию и других. Будет несправедливо в отношении тех, кто не является членом еврозоны исключить их из дискуссии, которая у нас есть среди стран еврозоны", - пояснил он намерен провести в воскресенье саммит стран ЕС, кроме саммита стран еврозоны (в еврозону входят 19 стран, в ЕС - 28).

Ранее УНИАН сообщал, что по словам президента Европейского Совета Дональда Туска, правительство Греции получило время до 9 июля предоставить еврозоне повестку дня реформ, которая позволит предоставить новую финансовую помощь и предотвратить кризис. Этот план лидеры стран еврозоны и Европейского Союза в целом оценят на саммите в воскресенье.