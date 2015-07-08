В России "стоп-лист" нежелательных организаций направили в прокуратуру

Обращение на имя Юрия Чайки, Сергея Лаврова и Александра Коновалова сенаторы приняли единогласно. Проект представлял глава комитета по международным делам Константин Косачев.

Своё решение сенаторы обосновали необходимостью защитить Россию от политики "мягкой агрессии", которую НКО с иностранным финансированием проводят путём "беспрецедентного по масштабу" влияния на российскую внутреннюю политику, сообщает Русская служба ВВС.

Читайте такжеВсемирный конгресс украинцев собираются включить в российский "стоп-лист" нежелательных организаций

Как рассказал, представляя проект обращения Косачев, по расчетам сенаторов, российские НКО за 2013-2014 годы получили 0,5 млрд рублей только от трёх американских фондов. "Речь в данном случае идет о защите нашей безопасности и конституционных устоев государства", - резюмировал он.

"Патриотический стоп-лист" из 12 организаций был опубликован Советом Федерации 7 июля. В списке, который раздали журналистам, на первом месте стоит институт "Открытое общество" (фонд Сороса), на втором месте - Национальный фонд демократии, на третьем - Международный республиканский институт.

Помимо них в стоп-лист включили Национальный демократический институт по международным вопросам, фонд Макартуров, Freedom House, Фонд Чарльза Стюарта Мотта, Фонд образования для демократии, Восточно-европейский демократический центр, Всемирный конгресс украинцев, Украинский всемирный координационный совет и Крымскую полевую миссию по правам человека.