В Греции заявили, что предложения кредиторам по выходу из кризиса почти готовы

Об этом премьер-министр Греции Алексис Ципрас сказал в обращении к Европейскому парламенту, передает Русская служба Би-би-си.

Страны еврозоны предоставили Греции срок до четверга для того, чтобы выйти с новыми предложениями, необходимыми для соглашения с кредиторами. Следующий саммит ЕС пройдет в воскресенье.

Эти решения приняты после чрезвычайной встречи лидеров еврозоны в Брюсселе.

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"Я уверен, что в ближайшие два-три дня мы сможем выполнить наши обязательства в интересах Греции и всей еврозоны", - сказал Ципрас, выступая в Страсбурге на сессии Европарламента.

"Наши предложения по финансовому обеспечению наших обязательств и реструктуризации долга страны не затронут интересы европейских налогоплательщиков", - подчеркнул Ципрас.

Греческий премьер призвал все страны Евросоюза работать вместе, чтобы избежать "разделения Европы".

Президент Евросоюза Дональд Туск, выступивший перед греческим премьером, предупредил, что если соглашение о выплате долга Грецией не будет достигнуто, это может привести к банкротству Греции и ряду геополитических проблем в Европе.