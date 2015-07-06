Премьер Греции пообещал завтра представить новые предложения кредиторам
16:34, 06 июля 2015Мир
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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас поговорил по телефону в понедельник с канцлером Германии Ангелой Меркель.
REUTERS
Об этом заявил греческий чиновник, передает Reuters.
Как отмечается, Ципрас согласился представить новые предложения правительства Греции во время саммита ЕС 7 июля.
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В то же время, греческий чиновник, который рассказал агентству о телефонном разговоре между Меркель и Ципрасом, не раскрыл его детали.
Как сообщал УНИАН, по итогам обработки 95% бюллетеней референдума более 61,5% греков сказали "нет" предложениям международных кредиторов.
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