Премьер Греции пообещал завтра представить новые предложения кредиторам

16:34, 06 июля 2015
Мир
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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас поговорил по телефону в понедельник с канцлером Германии Ангелой Меркель.

REUTERS

Об этом заявил греческий чиновник, передает Reuters.

Как отмечается, Ципрас согласился представить новые предложения правительства Греции во время саммита ЕС 7 июля.

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В то же время, греческий чиновник, который рассказал агентству о телефонном разговоре между Меркель и Ципрасом, не раскрыл его детали.

Как сообщал УНИАН, по итогам обработки 95% бюллетеней референдума более 61,5% греков сказали "нет" предложениям международных кредиторов.

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