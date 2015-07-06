Британские аналитики прогнозируют выход Греции из еврозоны

Аналитики британского банка Barclays после объявления предварительных итогов референдума в Греции полагают, что выход страны из еврозоны является сейчас наиболее вероятным сценарием развития событий, об этом говорится в отчете компании, передает Прайм.

В документе напоминается, что в воскресенье избиратели Греции отклонили последние предложения кредиторов по программе реформ и бюджетной экономии в обмен на кредиты ЕС и МВФ. На момент написания отчета было подсчитано 75% голосов, против требований кредиторов проголосовал 61,5% респондентов, отмечается в отчете.

"Мы заявляем, что выход из валютного союза сейчас является наиболее вероятным сценарием. Для лидеров стран еврозоны согласовать программу (реформ в обмен на кредиты - ред.) с нынешним греческим правительством будет чрезвычайно сложно, учитывая, что Греция отклонила последние предложения (кредиторов по реформам - ред.)", - говорится в отчете. Договоренность с Грецией будет тяжело "продать дома", особенно в Германии и Испании на фоне предстоящих выборов, подчеркивается в документе.

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Совет управляющих ЕЦБ встретится в понедельник для обсуждения условий программы кредитования греческих банков ELA, сообщает Barclays. "Мы бы ожидали, что он закроет ELA как минимум к 20 июля", - говорится в отчете. Это может повлечь за собой необходимость напечатать в Греции национальную валюту для вливания ликвидности и капитала в банки, свидетельствует отчет.

Как ранее отмечали аналитики, введение национальной валюты, по сути, может означать выход из еврозоны.

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И это несмотря на то, что Еврокомиссия неоднократно заявляла, что вступление в этот валютный союз является необратимым, то есть механизма выхода стан из еврозоны не существует. Пока еще ни одна страна не покидала зону евро.

"Можно ли избежать выхода (из еврозоны - ред.) Мы считаем, что потенциальный ответ - да", - пишут аналитики Barclays. К примеру, "Европа и Греция могли бы согласовать программу на условиях МВФ", - отмечается в отчете.