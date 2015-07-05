Вице-канцлер Германии: правительство Греции разрушило последние мосты для поиска компромисса

Об этом заявил сегодня вице-канцлер, министр экономики и энергетики ФРГ Зигмар Габриэль изданию Tagesspiegel, пишет ТАСС.

Правительство в Афинах "разрушило последние мосты, благодаря которым Европа и Греция могли прийти к компромиссу", отметил он. "Учитывая отказ от правил игры еврозоны, который выражается в сказанном большинством голосов "нет" (предложениям кредиторов), переговоры о миллиардных программах едва ли можно себе представить", - добавил Габриэль.

Читайте такжеГреция немедленно начинает переговоры с кредиторами

"(Алексис) Ципрас и его правительство выводят греческий народ на путь безнадежности", - считает он. По словам вице- канцлера, премьер Греции ввел в заблуждение жителей страны, заверив, что позиции Афин на переговорах с кредиторами после референдума усилились.

Читайте такжеГреческий кризис: в Британии призывают подготовиться к возможному экономическому беспорядку в Европе

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным на референдуме в Греции 60,59% избирателей сказали "нет" требованиям кредиторов, 39,41% — "да". Данные получены по итогам обработки бюллетеней с 26,29% участков.