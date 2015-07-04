Минфин Греции обвинил международных кредиторов в "терроризме"
17:42, 04 июля 2015Мир
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Министр финансов Греции Янис Варуфакис обвинил международных кредиторов в «терроризме».
REUTERS
Заявление от чиновника прозвучало накануне референдума по одобрению или отрицанию условий кредиторов и фактического определения дальнейшего участия Греции в еврозоне, передает Крым.Реалии.
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В интервью испанской газете «El Mundo» Варуфакис заявил, что кредиторы, которые входят в МВФ, «заставили» Грецию закрыть свои банки, «чтобы вселить страх в людей».
По мнению греческого министра финансов, такие действия называются «терроризмом», но Варуфакис выразил надежду, что «страх не победит».
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