Ципрас призвал греков "отвергнуть шантаж" на референдуме
17:19, 03 июля 2015Мир
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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал избирателей, готовящихся к референдуму по вопросу о соглашении с международными кредиторами, "отвергнуть шантаж" и не поддаваться на "звуки устрашения".
REUTERS
По словам Ципраса, вопрос о сохранении членства Греции в Евросоюзе не ставится на карту, и греки должны самостоятельно определять свое будущее, передает Русская служба Би-Би-Си.
На назначенном на 5 июля референдуме граждане Греции должны решить, следует ли принять или отклонить соглашение с международными кредиторами о выходе из долгового кризиса.
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Лидеры Евросоюза предупредили Грецию, что если результатом референдума станет отказ от соглашения, страна покинет еврозону.
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