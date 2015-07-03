Ципрас призвал греков "отвергнуть шантаж" на референдуме

По словам Ципраса, вопрос о сохранении членства Греции в Евросоюзе не ставится на карту, и греки должны самостоятельно определять свое будущее, передает Русская служба Би-Би-Си.

На назначенном на 5 июля референдуме граждане Греции должны решить, следует ли принять или отклонить соглашение с международными кредиторами о выходе из долгового кризиса.

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Лидеры Евросоюза предупредили Грецию, что если результатом референдума станет отказ от соглашения, страна покинет еврозону.