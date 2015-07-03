В банках Греции остался лишь миллиард евро
Объем средств, который остался у банков Греции, составляет 1 млрд евро.
Об этом заявил председатель греческой ассоциации банков Луа Кацели, передает "Экономическая правда" со ссылкой на Reuters.
"Ликвидность гарантирована до понедельника, после этого она будет зависеть от решения ЕЦБ", - отметил он.
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"Подушка ликвидности, которую мы сейчас имеем, составляет около 1 миллиарда", -отметил он.
Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказал Греции в продолжении программы финансовой помощи на 6 млрд евро.
В то же время ЕЦБ согласился продлить программу поддержки банковской ликвидности (ELA) до 5 июля, когда состоится греческий референдум по вопросу сохранения страны в еврозоне.
Ранее УНИАН сообщал, что Европейский фонд финансовой стабильности заявил о том, что Греция является неплатежеспособной по кредитам. В то же время в Европейском стабилизационном фонде решили пока не требовать срочного возврата кредитов от Греции, что могло бы вызвать выход Греции из еврозоны.