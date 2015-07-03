В банках Греции остался лишь миллиард евро

Об этом заявил председатель греческой ассоциации банков Луа Кацели, передает "Экономическая правда" со ссылкой на Reuters.

"Ликвидность гарантирована до понедельника, после этого она будет зависеть от решения ЕЦБ", - отметил он.

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"Подушка ликвидности, которую мы сейчас имеем, составляет около 1 миллиарда", -отметил он.

Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказал Греции в продолжении программы финансовой помощи на 6 млрд евро.

В то же время ЕЦБ согласился продлить программу поддержки банковской ликвидности (ELA) до 5 июля, когда состоится греческий референдум по вопросу сохранения страны в еврозоне.

Ранее УНИАН сообщал, что Европейский фонд финансовой стабильности заявил о том, что Греция является неплатежеспособной по кредитам. В то же время в Европейском стабилизационном фонде решили пока не требовать срочного возврата кредитов от Греции, что могло бы вызвать выход Греции из еврозоны.