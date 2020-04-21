Bloomberg: В США люди травят себя, пытаясь защититься от коронавируса

Количество случаев отравления бытовой химией в стране выросла на 20% за время карантина.

В США заметили резкий скачок в количестве случаев отравления средствами для чистки и дезинфекции за прошедший месяц. Это связано с тем, что пандемия коронавируса толкает людей беспорядочно и опасно дезинфицировать все и как можно чаще.

Как пишет Bloomberg, звонков в специальные центры по контролю отравлений на уровне штата и местном уровне увеличились на 20%. И эти случаи были связаны со средствами для уборки и дезинфекции. Всего в первом квартале американские чиновники зафиксировали 45550 случаев отравления. Об этом свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний США. Среди жалоб затруднение дыхания из-за вдыхания химических веществ, а также тошнота и головокружение после их орального приема.

Читайте такжеBusiness Insider: Трамп советует принимать лекарства вот COVID-19, которые могут убить

"Количество звонков в центры отравлений резко возросло с начала марта 2020 года в связи с действием средств для чистки и дезинфекторов", - говорится в еженедельном отчете Центра контроля и профилактики заболеваний США по смертности. Рост таких случаев прослеживается во всех возрастных группах. Но дети до 5 лет включительно страдают непропорционально чаще.

В отчете центра описывается случай женщины, которая пожаловалась на головокружение и затруднение дыхания после того, как заполнила раковину в ванной 10%-м раствором отбеливателя, уксуса и горячей воды. Вредные пары смеси привели к отравлению женщины. Скорая помощь отвезла ее в отделение неотложной помощи, где ей дали бронхолитики и кислород. Через несколько часов ее самочувствие улучшилось.

В другом случае ребенок дошкольного возраста проглотил неизвестное количество средства для дезинфекции на основе этанола. После этого у него появилось головокружение. Он упал и ударился головой. Уже в машине скорой его стошнило. Количество спирта в крови в три раза превышал допустимое значение для водителей. Чтобы выздороветь от такого отравления, пришлось провести два дня в больнице.

Читайте такжеPolitico: Пандемия коронавируса в США приближается к "идеальному шторму"

В Центре контроля и профилактики заболеваний США советуют "читать и выполнять инструкции на этикетках средств и использовали только воду комнатной температуры для разведения бытовой химии". Кроме того, нужно избегать смешивания различных химических продуктов, надевать средства для защиты кожи и глаз, а также проветривать помещение. Кроме того, нужно хранить такие средства в местах, недоступных для детей.